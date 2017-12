Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Cada vez estamos más cerca del CES 2018 y los rumores acerca de lo que presentará la firma surcoreana en el evento no se han hecho esperar; se ha filtrado una patente nueva de Samsung que sugiere una prenda de vestir con propiedades para cargar la batería de uno o varios teléfonos de manera inalámbrica, sin necesidad de algún contacto o cable.

Esta patente fue presentada por Samsung Electronics, donde la compañía la describe como “Dispositivo electrónico utilizable y método operativo” donde interviene un canalizador de energía, la cual utiliza el movimiento para generar energía —lo que nos dice que se tratará de energía cinética—. Además de la descripción principal, también se mencionan el uso de procesadores, sensores y otros elementos como baterías y circuitería que llevarán a cabo todo el funcionamiento, indica Unocero en su portal.

La idea es poder cargar varios dispositivos al mismo tiempo de manera inalámbrica. (Foto: Contexto/Internet)

En la ilustración se puede apreciar como los principales sensores y captadores de energía se encontrarán ubicados estratégicamente en la zona de las articulaciones como brazos, hombros torso y estomago, además de que sobresalen dos elementos, el primero un controlador ubicado a la altura del pecho que seguramente activara el funcionamiento de la prenda, mientras que será en la espalda baja donde la mayoría de los elementos electrónicos se encontrarán ubicados.

Lamentablemente, todavía quedan bastantes incógnitas como la eficiencia de esta prenda, la capacidad de la batería, si será resistente al sudor y agua, así como para que tipo de actividad estará enfocada —debido a si se requiere de mucho movimiento se podría pensar en una prenda deportiva—.

Por otro lado, no hay que olvidar que no es la primera vez que Samsung trabaja en ropa inteligente. Si nos regresamos un par de años, recordaremos la división de ropa inteligente creada por la compañía coreana llamada The humanfit, la que por cierto aunque no ha mostrado gran actividad en estos años, continúa vigente y al parecer en constante desarrollo “tras bambalinas”. Por lo que habría que esperar con gran expectativa algún anuncio por parte de esta división de Samsung el próximo mes durante la celebración del CES 2018.