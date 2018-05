¡Genial! Samsung está regalando $500 dólares en apps

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- ¿Conoces la tienda Galaxy Apps? Bueno, si tienes algún smartphone de Samsung seguramente la has visto instalada, pero la realidad es que muchos usuarios utilizan la Google Play Store para descargar y comprar aplicaciones y juegos, sin embargo, Samsung tiene una interesante promoción con la que pretende atraer usuarios a su tienda de apps, regalando hasta 500 dólares en juegos y compras in app.

Así es, no estás alucinando, Samsung está ofreciendo más de lo que cuestan algunos de sus teléfonos para descarga de juegos y compra de paquetes in app, y se trata de juegos muy exitosos como HearthStone, Cut the Rope, etc.

Samsung lo llama “Game Pack”, con el cual podemos obtener ofertas exclusivas para juegos, paquetes de inicio gratis, elementos en el juego, créditos y mucho más en títulos seleccionados. Y como lo habíamos mencionado, es exclusivo para clientes Galaxy, indica el portal de noticias UnoCero en su sitio web.

Para ver todas las promociones disponibles debemos seguir los siguientes pasos:

Abrimos la tienda Galaxy Apps.

Nos vamos a la sección de “Juegos”.

Presionamos en la sección “Exclusive Game Offers”

Ahí podremos descargar los juegos y ver qué beneficios obtendremos, así como el valor en dólares, aunque recordemos que para nosotros será gratuito.

Según menciona Samsung, si sumamos todos los beneficios disponibles, obtenemos un regalo con un valor de 500 dólares, es decir, más de $9,000 MXN.

Los juegos que descargues se instalarán en tu celular como pasa con las demás aplicaciones que descargas desde la Play Store.

Esta promoción estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre, así que tienes tiempo para aprovechar todas estas ofertas exclusivas, las cuales quedarán registradas en tu cuenta de Samsung. ¿Qué esperas? ¿Probarás la plataforma nativa de la empresa surcoreana?