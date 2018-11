Samsung promete reparar el error en la cámara del Galaxy Note 9

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El hecho de que el Galaxy Note 9 haya salido hace un par de meses, no le quita que tenga algunos desperfectos y prueba de ello es el problema que tiene con su cámara.

Esto se dice porque varios usuarios se percataron que cada vez que querían tomar una fotografía o video, su cámara se congelaba de 3 a 10 segundos y no permitía hacerla; de igual manera aparecía un mensaje indicando que efectivamente había un fallo en la cámara, indicó el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Ante esta situación, las personas proponían algunas de las soluciones que se podían llevar a cabo para acabar con este mal, aunque ninguna funcionó del todo:

De acuerdo a ello, es que Samsung ha dado a conocer que pronto solucionará este congelamiento a través de una actualización de software, la cual aún no se sabe cuándo llegará ni cuáles serán los primeros dispositivos en los que funcionará.

Si no has visto el error que marca el equipo, te dejamos una captura de un usuario de Twitter:

Note 9 Camera Issue, Is it hardware defect or software bug? (details in comments) (x-post from r/samsung/) https://t.co/ausJ9hDP3q pic.twitter.com/duT3iTkrir