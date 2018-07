Esto es lo que costaría el nuevo Galaxy Note 9 en México

Agencia

MÉXICO.- El nuevo smartphone de Samsung es uno de los dispositivos más esperados del año, y uno de los que en este momento está acaparando la atención de todos los medios internacionales, pues su presentación está programada para el próximo 9 de agosto en la ciudad de Nueva York, indica el portal UnoCero en su sitio web.

Ya habíamos mencionado en notas anteriores que era muy probable que se filtrara mucha información en torno al dispositivo, como son diseños, fotografías y precios, de hecho, este último detalle es el que se ha filtrado el día de hoy, donde se dice que ha sido un empleado de Samsung quien reveló este detalle en una reunión privada con algunos socios para hablar de este nuevo dispositivo.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc