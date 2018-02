Así será el nuevo tono de llamada de Samsung

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas semanas de que conozcamos definitivamente todo sobre el Samsung Galaxy S9, la compañía coreana acaba de comunicar la que será una de sus novedades. Y no será exclusiva, ya que vendrá en todos los nuevos móviles Samsung de 2018: un nuevo tono de llamada por defecto, o más bien la correspondiente reedición de un viejo conocido.

Se trata de Over the Horizon, la icónica melodía de los móviles Samsung que vuelve a ser modificada, como cada año. El primer móvil en contar con la nueva versión de este tono de llamada será el Galaxy S9, pero como hemos dicho no será el único. Todos los Galaxy contarán con él, informa el portal de noticias Computer Hoy.

En el siguiente video compartido por Samsung puedes escuchar la nueva versión de Over the Horizon creada especialmente para aprovecharla a lo largo de todo el año 2018:

El compositor islandés Pétur Jónsson ha sido el encargado de realizar algunos retoques a un tema que lleva siendo la bandera de los móviles Samsung desde 2011. La marca surcoreana ha logrado que se convierta en una seña de identidad reconocible, algo al alcance de muy pocos fabricantes en un mercado muy cambiante.

La fidelización de los clientes con este y otro tipo de detalles es el objetivo de Samsung. En Android, es frecuente que los usuarios cambien de móvil y marca con relativa frecuencia, siendo muy pocos los que logran hacer que los clientes vuelvan a comprar sus móviles cuando se agota el ciclo de su anterior teléfono.

Los primeros que dispondrán del tono de llamada de Samsung en 2018 serán los que adquieran el Galaxy S9 o el S9+, cuya presentación se producirá el próximo 25 de febrero en Barcelona con motivo del Mobile World Congress. Como siempre, Samsung será la primera marca en presentar uno de sus buques insignia, y lo hará en España.