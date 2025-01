Silicon Valley alerta sobre ‘DeepSeek’ y su método de aprendizaje

Altos asesores de la Casa Blanca han expresado su inquietud ante la posibilidad de que la empresa china 'DeepSeek' haya empleado una técnica conocida como ‘destilación’ para avanzar en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), basándose en innovaciones de sus competidores estadounidenses.

Esta metodología, que permite que un sistema de IA aprenda de otro más avanzado, podría ser difícil de controlar, según fuentes del sector tecnológico en Silicon Valley.

La alerta surgió tras el lanzamiento de un nuevo modelo de IA por parte de DeepSeek, que ha causado un gran impacto en la industria. Su capacidad parece comparable a la de gigantes como OpenAI, pero con costos significativamente menores.

Además, la compañía china hizo público su código de forma gratuita, lo que intensificó el debate sobre el acceso y la competencia en el sector.

