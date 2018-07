¿Tu teléfono está lento? Podría ser por esta causa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una de las peores situaciones a las que se enfrenta una persona en tiempos actuales, es que esté realizando una llamada importante, mandando un correo esencial o buscando la solución a algún problema que tiene, y su celular comience a hacerse lento volviéndolo inútil ante la situación de urgencia.

Este hecho puede deberse a muchas situaciones, la principal es el cuidado que se le ha dado, ya que si se te ha caído, mojado, rayado o alguna situación que involucre golpes rudos, es un poco obvio y tiene sentido que esto suceda, pero si es todo lo contrario y lo has cuidado como a un bebé recién nacido, entonces puede deberse a otras situaciones.

Algunas de las razones que hacen que este hecho se realice con frecuencia y que el reiniciarlo no funcione ni sea una opción, se deben al equipo en sí y no ha algo que hayas hecho, al menos no intencionalmente, indica el portal UnoCero en su sitio web.

Batería vieja

Aunque no se crea, esta es una de las causas más comunes por las que un celular se hace lento, y es un tanto lógico, ya que si la batería es vieja, no tendrá la suficiente potencia para llevar a cabo las funciones que le pidas o requieras.

Tal vez la mejor solución, si no es que la única, es que cambies la batería o bien, adquieras un nuevo teléfono.

Falta de memoria

Otra de las poderosas razones que provocan la lentitud en tu móvil es la falta de espacio, ya que además de no guardar nuevos archivos, la capacidad de degradación se optimiza en la memoria RAM y en el almacenamiento interno, lo que provoca que el mismo celular deba hacer malabares para adaptarse al nuevo espacio disponible y realentice todo.

Apps y sistema operativo

El hecho que tu celular se actualice hace más pesado el sistema operativo provocando un máximo esfuerzo en todo el equipo, pues trata de darte ese extra que no tiene o con el que no fue creado.

Esto mismo pasa con las aplicaciones, ya que son igual de pesadas que el SO o resultan ser muy modernas y potentes para el teléfono, lo cual vuelve a lo mismo: no puede ofrecerse más de lo que puede dar.

Apps maliciosas y malware

El hecho de descargar un app, involucra que ésta pueda venir acompañada por un malware que atasca la pantalla de anuncios molestos y que a su vez, recolecta datos o realiza tareas que no se pidió hacer. Si bien no se trata de un virus como tal, afecta de la misma manera haciendo lento nuestro móvil.

Datos o WiFi deficiente

La mayoría de las ocasiones, si no es que todas tenemos el celular conectado al Internet, lo cual es un arma de doble filo, ya que gracias a esto constantemente se está actualizando las apps, herramientas y demás funciones dentro de él, pero es malo por ese mismo hecho, ya que la dependencia a alguna conexión red hace que cuando estemos lejos de una, todo se haga más lento, pues la velocidad que brinda el Internet ya no está al 100 por ciento.

Estos motivos pueden ser prevenidos y erradicados, sólo es cuestión de poner atención a lo que hacemos con una de nuestras herramientas más importantes y darle el cuidado necesario.