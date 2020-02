SpaceX enviará pasajeros a la orbita de la tierra para finales del 2021

EEUU.- SpaceX planea enviar cuatro turistas al espacio para hacer un viaje alrededor de la tierra para finales de 2021 o mediados de 2022. La empresa anunció una asociación con Space Adventures, una empresa de turismo espacial.

Haste el día de hoy SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, se ha limitado a enviar satélites y material a la Estación Espacial Internacional, pero sin ningún pasajero a bordo.

El precio del pasaje para salir de la Tierra así como el entrenamiento y las pruebas necesarias que tendrán que realizar (porque eso puede suponer un problema) es algo que no van a revelar de forma pública, según han indicado.

También te puede interesar: Multimillonario japonés volará alrededor de la luna

Explican que la nave orbitará dos o tres veces la Tierra a una altura aproximada de 400 kilómetros de nuestro planeta. Esta nave será la SpaceX Crew Dragon, una cápsula que la empresa ha probado en multitud de ocasiones y que espera utilizar también para enviar astronautas en colaboración con la NASA a la Estación Espacial Internacional en los próximos meses. La nave espacial Dragon Crew de SpaceX se diseñó específicamente para transportar personas en su interior.

Space Adventures announces agreement with @SpaceX to launch private citizens on Dragon spacecraft https://t.co/yjAsZULZ9s pic.twitter.com/J6d3wEWomb