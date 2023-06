“Star Wars Outlaws” revelan nuevos detalles del videojuego

Ubisoft revelo nuevos detalles del videojuego “Star Wars Outlaws” que buscará convencer tanto a los fans de la saga galáctica como a los gamers, será un título de mundo abierto, el estará ambientado cronológicamente entre los sucesos de El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi.

La premisa ha generado expectativas altas, seguirá a la contrabandista novata Kay Vess quien acompañada del androide Nix, decide arriesgarse para construir su vida soñada y para ello buscará engañar y robarle a los sindicatos criminales más peligrosos de toda la galaxia como los Pike o los Hutt.

El juego llevará a los jugadores a recorrer planetas emblemáticos de la franquicia, pero anticipa más emociones por que habrá algunos totalmente nuevos e inexplorados.

Además lanzaron el primer tráiler y el vistazo al gameplay, visualizando como lucirán los escenarios, las batallas especiales, negociaciones, modos de batalla, vehículos, especiales habilidades de sigilo, de distracción y mucho más, esperando consolidarse como uno de los mejores juegos de Star Wars

Se espera que sea lanzado en algún momento del 2024 estará disponible para las consolas de Xbox y PS5, y además para PC.

En lo que llega el lanzamiento del nuevo juego de la saga galáctica vale la pena recordar que desde el pasado 28 de abril está disponible Star Wars: Jedi Survivor que sigue las nuevas aventuras de Cal Kestis y BD-1 en su rebelión contra el Imperio han atraído el interés y comentarios positivos.

La franquicia se sigue expandiendo en Agosto del 2023 llegará la serie de Ahsoka a Disney Plus que forma parte de un ambicioso proyecto que concluirá en la película de Star Wars que prepara Dave Filoni para ser la conclusión del Mandoverse, otras series que conducirán a esa historia es The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Skeleton Crew.

First look at gameplay from ‘STAR WARS: OUTLAWS’. pic.twitter.com/zyfeiXjd2P — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 12, 2023

Tatootine and Kijimi will seemingly be visitable planets in Ubisoft’s ‘STAR WARS: OUTLAWS’. pic.twitter.com/9NwpHw5QOf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 12, 2023