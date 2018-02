Asus presenta nueva generación de Zenfone

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el Congreso Mundial de Móviles 2018 en Barcelona, España. Jerry Shen, CEO de la firma ASUS, presentó la nueva serie del smartphone de gama media Zenfone 5

De acuerdo con el portal Digital Trends, Asus no ha hecho los mejores celulares. El Asus Zenfone 4 y el Zenfone AR no obtuvieron buenas críticas en el mercado por tener diseños poco atractivos y un software nada amigable. Todo parece indicar que Asus escuchó las críticas, ya que con este nuevo celular mostró que es capaz de hacer más.

"Hoy en día, la serie Zenfone 5 es la más inteligente de la historia, ya que utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial y análisis de grandes datos para ofrecer a los usuarios un dispositivo único de características inteligentes de cámara, comunicación y comodidad”, comentó Shen.

Además de los productos presentados en el escenario, el nuevo smartphone Zenfone Max (M1) y la notebook siempre conectada ASUS NovaGo también se exhibieron en el área de demostraciones.

Zenfone 5Z es un smartphone con doble cámara de próxima generación de 6.2 pulgadas, que tiene pantalla completa con una proporción de pantalla-cuerpo del 90%, empaquetada en un tamaño corporal de 5.5 pulgadas.

Es el primer modelo Zenfone que aprovecha una plataforma de IA de tercera generación. También, se beneficia del módem Snapdragon X20 Gigabit LTE, que cuenta con velocidades que superan la barrera gigabit para una experiencia de ‘fibra inalámbrica’, y Bluetooth 5 para auriculares inalámbricos de muy baja potencia.

Zenfone 5 presenta un increíble sistema de doble cámara, y está impulsado por la última plataforma móvil Snapdragon 636. Para la potencia extra, el exclusivo ASUS AI Boost, disponible tanto en Zenfone 5 como en el Zenfone 5Z, optimiza el rendimiento para juegos y otras tareas exigentes.

ASUS #Zenfone5z to be available at 479 EURO with stunning features. #MWC18 #MWC2018. @GSMA @ASUS @ASUSUSA pic.twitter.com/lauUlGSDdA