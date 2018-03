Radiación en celulares provoca cáncer ¿Cuáles emiten más?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los teléfonos celulares exponen a los usuarios a descargas de radiación que afectan su salud, te presentamos cuáles son los que emiten mayor cantidad.

De acuerdo con estudio de la German Federal Office for Radiation Protection, retomado por la firma Statista, el celular que emite los niveles de radiación más altos es el Mi A1 de Xiaomi, informó Vanguardia MX.

En una lista de 16 smartphones, destaca que por lo menos 10 pertenecen a firmas chinas, aunque también están incluidas marcas de Estados Unidos y Canadá.

El tiempo promedio que un mexicano permanece conectado vía teléfono móvil, es de ocho horas con un minuto, según la Asociación de Internet. Sin mencionar que este dispositivo nos acompaña las 24 horas del día: lo ponemos junto a la cama y lo llevamos hasta el baño.

La Procuraduria Federal del Consumidor indica que las pantallas de los teléfonos móviles afectan los ojos, principalmente la retina, debido a la poca distancia en que se utilizan. La emisión de luz que a largo plazo provoca degeneración macular, un daño en el interior de los ojos.

