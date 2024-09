Tesla entrega en México las primeras Cybertrucks vendidas fuera de EU

Tesla ha realizado una entrega histórica en México al distribuir las primeras Cybertrucks vendidas fuera de Estados Unidos.

En una ceremonia llevada a cabo esta semana, los nuevos propietarios mexicanos pudieron conducir sus vehículos desde el Tesla Service Center, ubicado en Naucalpan.

Teresa Gutiérrez Smith, CEO de Tesla para México, resaltó que la entrega de estos vehículos da muestra de la importancia del mercado mexicano para la compañía.

Se trata del vehículo que se ha convertido en símbolo de Elon Musk, el CEO de la empresa.

Estas camionetas eléctricas tienen una capacidad de recorrer hasta 512 kilómetros con una sola carga completa de batería y recuperar hasta 235 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos de recarga.

Además, con tomacorrientes de 120 V y 240 V integrados puede hacer funcionar cualquier herramienta de trabajo e incluso alimentar la electricidad de una casa durante una situación de apagón.

La directiva evitó dar declaraciones respecto al estado que guarda la construcción de la gigaplanta de la compañía en Nuevo León.

No obstante, anunció la llegada del auto Model 3, un vehículo sedán eléctrico exclusivo para México que ofrece las innovaciones tecnológicas de la empresa, pero que destaca por su precio de 749 mil pesos, el más asequible que actualmente ofrece Tesla en el mercado nacional.

This is one of the first close ups of the new entry-level @tesla Model 3 for 🇲🇽 pic.twitter.com/JYreaoKgrD