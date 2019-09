The Last Of Us: Parte 2 ya tiene fecha de estreno y ¡nuevo tráiler!

Agencia

MÉXICO.- The Last of Us Part II es uno de los juegos más esperados no solo de los últimos años, sino de toda esta generación. PlayStation ha presentado un nuevo tráiler durante su más reciente evento online State of Play, en el que revelan su fecha de lanzamiento y el primer vistazo al regreso de uno de los personajes más esperados: Joel.

La secuela del mítico The Last of Us llegará el 21 de febrero de 2020 a PlayStation 4. El juego continuará la historia años más tarde del título original, en el que Ellie, según el tráiler, pareciera perder una persona muy querida para ella (y quizás la segunda pareja que pierde entre los dos juegos, aunque realmente no sabemos si ha muerto), lo que la incita a comenzar un viaje de… ¿Venganza? ¿Rescate? ¿Justicia? Tendremos que esperar para saberlo.

La jugabilidad, la acción, la tensión y el terror del juego lucen realmente prometedores, como era de esperarse. Y además, el final del tráiler por fin nos da un primer vistazo a Joel tras todo este tiempo, quien le promete a Ellie que la acompañará una vez más en este viaje.

La espera se hará muy larga hasta febrero.