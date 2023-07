Threads: la opción de Meta para competir contra Twitter

La reciente actualización de Twitter gracias a Elon Musk, restringe el número de tweets que los usuarios pueden ver, lo ocasionó que las personas buscaran otras alternativas de la red social del pajarito azul, tal es el caso de 'Threads'.

Esta es una aplicación generada por el grupo Meta, a cargo del conocido Mark Zuckerberg, la cual permite una interacción más dinámica, parecida a la que se tiene en los chats de Instagram.

La aplicación pretende lanzarse este jueves 6 de julio a nivel mundial y las personas no pueden esperar más.

De hecho, si entras a la página web de 'Threads', podrás ver la cuenta regresiva.

Al parecer, hay cierta controversia con respecto a esta aplicación.

De acuerdo con información de la agencia EFE, el fundador Jack Dorsey y el nuevo dueño de la red social “del pajarito azul”, Elon Musk; ironizaron sobre esta nueva red social, especialmente por un tema delicado: la privacidad.

Supuestamente, en la parte de ‘políticas de privacidad de datos’ de Threads, menciona que la aplicación podrá ver información muy privada del usuario, tal es como el historial de navegación, localización, contactos y cosas muy precisas como la salud y forma física de la persona.

