Tinder dejó de 'funcionar' por culpa de Facebook

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo de la filtración de datos a Cambridge Analytica, Facebook ha impulsado varias medidas para mejorar la seguridad y privacidad de sus usuarios: ha hecho más accesibles los ajustes, ha cerrado el programa Partner Categories y ha impuesto nuevas normas a los anunciantes.

Además, Facebook ha congelado la aceptación de solicitudes de aplicaciones de terceros y ha restringido la cantidad de datos que comparte con desarrolladores externos a la compañía. Esta decisión ha provocado un inesperado daño colateral: el bloqueo de Tinder, informa el portal de noticias La Vanguardia.

@Tinder keep getting this even though I give all permissions when I login. pic.twitter.com/cIWQBKLhQf