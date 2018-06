Te decimos cómo cubrir tu huella en internet

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta situación resulta familiar: un usuario de Internet busca algún producto en Amazon que no suele adquirir habitualmente -por ejemplo, un juguete para su hijo- y las semanas siguientes a esta búsqueda se encuentra bombardeado por todo tipo de anuncios relacionados con juguetes.

¿Cómo puedo evitar que esto me suceda?

De acuerdo con información de El País, todos los navegadores modernos cuentan con la opción de desactivar el rastreo en sus preferencias, e incluso en algunos de ellos, como Safari, este rastreo está anulado por defecto en la aplicación.

El modo incógnito puede ayudar

Los navegadores cuentan con el llamado modo incógnito, que popularmente se le conoce también como “modo porno”. Mediante esta configuración no se registran los datos de la sesión en la que se usa. Este modo fue concebido para garantizar la privacidad en ordenadores en lugares públicos o en aquellos que son utilizados por más de un usuario. Esta función borra todos los registros almacenados una vez salimos del navegador y no queda rastro, aunque los principales implicados (Google, Apple y Firefox) , advierten que la privacidad se limita a no registrar cookies y no dejar rastro en el historial, con lo que si queremos anonimato completo habrá que recurrir a capas adicionales de seguridad.

Utilizar extensiones de privacidad

Quienes quieran asegurarse de que no se filtran más datos de los necesarios al navegar por una página en concreto, pueden optar por añadir extensiones al navegador que cierran el paso a todo aquello no estrictamente necesario (o al menos, advierten al usuario). Entre ellas, una de las más populares es Ghostery.

Emplear VPN, una necesidad

Es cierto que podemos controlar, mediante las herramientas expuestas, la información recopilada en el navegador y qué destino tiene, pero nunca tendremos la certeza de que nuestra sesión está completamente blindada y anónima salvo que empleemos un servicio VPN. Las redes privadas virtuales son sistemas que los expertos consideran completamente imprescindible y que todo usuario debería tener contratado. Las VPN cifran la información que sale de nuestro ordenador y en nuestro caso, evitan la geolocalización de la sesión, con lo que nadie, en teoría, sabe desde dónde se está escribiendo.