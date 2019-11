¿Trataste de subir una foto o iniciar sesión? Facebook e Instagram se caen

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Trataste de subir la foto de tu desayuno a Instagram y no pudiste? Tranquilo, no se te acabaron los datos, se cayó Instagram... y también Facebook, publicó Excélsior.

Usuarios de redes sociales reportaron en Twitter la caída de dos de las plataformas más populares.

Varios usuarios informaron sobre fallas y lentitud en la carga de los contenidos en las redes sociales."No podía hacer nada en Instagram, así que eliminé la aplicación y la reinstalé. Ahora dice que ocurrió un error cuando intento volver a iniciar sesión", explica una de las personas que reportó los inconvenientes, informó RT.

Las mayores interferencias de Instagram se han registrado en EE.UU., Brasil, Argentina, Reino Unido, Países Bajos, Singapur y México.

Las fotos no están cargando, no se puede iniciar sesión y no cargan los mensajes.

Mientras tanto los usuarios se trasladaron a Twitter.

Con la caída de Instagram y Facebook tendré que hacer lo que tanto he evitado. TRABAJAR.#instagramdown #FACEBOOKDOWN pic.twitter.com/nBz4xq4GLw — Sebastián García (@Sebas_JCG) November 28, 2019

Cuando Facebook e Instagram caen, Twitter se convierte en el salvavidas de los Godínez de México.#FacebookDown #instagramdown pic.twitter.com/G5JBcnuwxK — Sebastián García (@Sebas_JCG) November 28, 2019