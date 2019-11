Twitter suspende la eliminación de cuentas inactivas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Luego de haber advertido que las cuentas que hayan permanecido inactivas por más de seis meses serían eliminadas, Twitter anunció que esta medida será pausada por el momento, para no desaparecer las cuentas de personas que han fallecido.

La compañía anunció que pondrá en pausa esa medida luego de salir a aclarar los alcances de esta acción.

Mediante un hilo, Twitter aclaró que la eliminación de cuentas inactivas solo se extenderá a usuarios de la Unión Europea por el momento, algo que no quedaba claro en el correo de la compañía que propició los reportes.

También te puede interesar: Twitter le dice “chau” a los anuncios políticos

La red social informó que no implementará esta medida en diciembre como estaba previsto originalmente, sino que la mantendrá en pausa hasta que descubra un modo de conservar las cuentas de usuarios fallecidos.

“Hemos escuchado (sus comentarios) sobre el impacto que esto tendría en las cuentas de los fallecidos”, escribió la compañía. “No eliminaremos ninguna cuenta inactiva hasta que creemos una nueva forma para que las personas hagan cuentas memoriales”.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.