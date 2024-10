Tribunal Supremo de Brasil ordena desbloquear la red social ‘X’

Este martes, el juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo de Brasil, ordenó desbloquear X, justo después de que la red social pagara su multa de 28,6 millones de reales (aproximadamente 4,5 millones de euros).

La orden también tiene lugar luego de que la plataforma procediera al cierre de cuentas de ciertos usuarios que están bajo investigación.

Tras el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (PGR) y la decisión de De Moraes después de que la compañía haya cumplido con los requisitos necesarios para volver a operar en territorio nacional, se ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que informe a los proveedores de internet para que liberen el acceso a la plataforma, de forma que tendría que estar operativa en las próximas horas.

En agosto del año en curso, el magnate Elon Musk anunció el cierre de la sede de la empresa en Brasil después de que la plataforma mencionada fuera multada por negarse a cumplir la orden de eliminar perfiles de investigados por publicar mensajes considerados antidemocráticos.

Sin embargo, la representación se reactivó en las últimas semanas y la abogada Raquel Villa Nova volvió a ser la representante legal de la red.

Este miércoles, la cuenta oficial de Asuntos Gubernamentales Globales de X en esa misma plataforma, aseguró que continuarán defendiendo la libertad de expresión ‘en todos los lugares’ donde operan .

“X está orgulloso de regresar a Brasil. Dar acceso a nuestra indispensable plataforma a decenas de millones de brasileños fue primordial durante todo este proceso. Continuaremos defendiendo la libertad de expresión, dentro de los límites de la ley”.

X is proud to return to Brazil. Giving tens of millions of Brazilians access to our indispensable platform was paramount throughout this entire process. We will continue to defend freedom of speech, within the boundaries of the law, everywhere we operate.



