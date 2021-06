Tutorial: ¿Cómo traducir llamadas en tiempo real en WhatsApp?

MÉXICO.- Gracias a WhatsApp es posible hacer llamadas, intercambiar mensajes o enviar diversos archivos multimedia como imágenes, videos, fotografías, memes, audios, stickers, entre muchos más.

Y esta ocasión en SIPSE te contamos sobre una app con la cual es posible traducir las llamadas y videollamadas de WhatsApp en tiempo real.

Quizás has estado en una situación un tanto incómoda por tener que comunicarte con alguien del extrajero sin saber su idioma, o tal vez por una entrevista de trabajo es necesario que hables en inglés y no lo dominas al cien por ciento. No te preocupes porque puedes solucionarlo de la siguiente manera.

¿Cómo traducir en tiempo real llamadas por WhatsApp?

Para lograr comunicarse con una persona en otro idioma es necesario instalar una aplicación llamada iTour Translator. Sólo deberás instalarla, y lo mejor es que está disponible para teléfonos con sistema operativo iOS y Android.

Es posible establecer la comunición ya que iTour Translator se conecta con WhatsApp y a través del enlace que se manda en la app de mensajería se generan las llamadas. De forma inmediata y sencilla se comenzará a traducir la conversación.

Asimismo, la app de iTour Translator es compatible con otras redes sociales como Facebook Messenger, Line, Telegram y Wechat. Y cuenta con 26 idiomas, entre los cuales están: inglés, francés, chino, portugués, alemán, japonés, ruso, árabe, danés, finlandés, noruego y más.

Cabe mencionar que para realizar la llamada con un contacto no es necesario que la otra persona tenga instalada la app, solamente quien requiera traducir la conversación. Además, iTour Translator no únicamente traduce las llamadas, también los mensajes de texto y la información de fotos.

También te puede interesar:

Twitter habilita la opción de compartir tweets en Instagram



INEGI: El 72% de los mexicanos ya cuenta con acceso a internet



Tutorial: ¿Cómo enviar mensajes invisibles en WhatsApp?