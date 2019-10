Twitter le dice “chau” a los anuncios políticos

Agencias

SAN FRANCISCO, EU.- Twitter prohibirá todos los anuncios políticos en su plataforma, ya que las redes sociales, dijo, les dan a los anunciantes una ventaja injusta para diseminar mensajes engañosos a usuarios específicos.

El director general de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó el cambio el miércoles, y señaló que la compañía reconoce que las redes sociales ofrecen un nivel injusto de focalización de anuncios comparadas con otros medios.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵