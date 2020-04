Ubisoft anuncia su próximo videojuego: “Assassin's Creed Valhalla”

Ciudad de México.-Sin previo aviso, Ubisoft estrenó su canal de Twitch con una transmisión en vivo en la que reveló su próximo videojuego llamado Assassin's Creed Valhalla, que estará ambientada en la era de los vikingos.

El anuncio fue realizado durante la transmisión del artista digital llamado Kode Abdo, mejor conocido como BossLogic, realizó silenciosamente un arte especial que mostraba la temática del juego.

Assassin’s Creed: Teaser | Ubisoft is live with BossLogic | Tune in for the next Assassin’s Creed setting reveal from 8AM ET / 5AM PTLIVE with BossLogic #AssassinsCreed #Ubisoft https://t.co/9mldQntLmd