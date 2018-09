Netflix podría ser 'gratuito' para usuarios de Movistar+

Agencia

MÉXICO.- Netflix es una de las plataformas de streaming de video más populares del mundo, en México es la favorita de los usuarios, seguida de Claro Video y Blim. Y aunque la empresa normalmente sube sus precios cada año para así poder invertir en un catálogo original y de calidad, pronto Netflix será gratis en México.

Antes de continuar debo aclarar que no se trata de un nuevo plan gratuito como sucede con Spotify, o incluso como YouTube, que tiene su catálogo con anuncios y su suscripción premium para eliminarlos, sino que todo esto llegaría gracias a un acuerdo con Movistar+ y Movistar Play, servicios que estarán disponibles pronto en México, indicó el portal de noticias Unocero.

También te puede interesar: ¿Qué pantalla es mejor?, ¿Galaxy Note 9 o iPhone XS Max?

Netflix será gratuito si contratas Movistar Play y Movistar+

En un acuerdo entre ambas compañías, se ha mencionado que Movistar Play, que será el servicio que llegará a México en 2019, tendrá todo el catálogo de Netflix, y será en este mismo año cuando en otros países latinoaméricanos también disfruten de la integración de Netflix en Movistar Play, sin pagar una suscripción adicional a Netflix.

Hace unos días mencionamos que los contenidos originales de Netflix empezarían a estar disponibles en Movistar+, servicio que ya está disponible en algunos países latinoamericanos y España, por lo que podremos ver todo el contenido que hay en Netflix junto con las series originales, deportes y demás catálogo que ofrece Movistar+.

De hecho, Movistar+ también estará disponible en México pronto, pero no sabemos si habrá una oferta que integre a Movistar Play y Movistar+ en el mismo paquete, pero lo que parece claro es que contrates el que contrates, Netflix será gratuito, pues al menos en España también tendrán este beneficio los usuarios de Movistar+.

¿Qué significa “gratuito”?

Bueno, hasta el día hoy si quieres disfrutar de todo el contenido de ambas plataformas entonces debes suscribirte a los dos servicios por separado, pero con la nueva suscripción de Movistar Play y Movistar+ no tendrás que pagar por Netflix para ver su contenido, pero dejemos las cosas claras, obviamente que los costos podrían subir, o para ello se necesitará suscribirnos a un nuevo plan, pues nada en la vida es gratis, y menos en los negocios.

Seguramente sí será más económico para un usuario pagar únicamente por el servicio de Movistar Play o Movistar+ con Netflix, que pagar por los dos servicios por separado. Como no hay precios oficiales no podemos saber exactamente cuál será el ahorro, pero si no lo hubiera entonces no habría necesidad de hacer esta oferta comercial.

En fin, tenemos que esperar a que Movistar Play se lance en México para conocer todos los detalles de esta interesante oferta entre Netflix y Movistar.