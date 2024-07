VALL-E 2 de Microsoft imita voces humanas tan bien que da miedo

Los investigadores de Microsoft han desarrollado un avanzado programa de texto a voz basado en inteligencia artificial (IA), conocido como VALL-E 2, que alcanza un nivel de credibilidad tan impresionante que da miedo.

New York Post detalla que este programa se mantiene como un ‘proyecto de investigación puro’ y aún no está disponible para el público general.

VALL-E 2 es el primer programa vocal de IA que ha ‘logrado la paridad humana’, según el anuncio de Microsoft. Esto significa que su habla es indistinguible de la de una persona real.

VALL-E 2 destaca por su claridad, incluso en frases complejas o repetitivas, y puede replicar una voz completamente tras escuchar solo tres segundos de audio.

Los investigadores afirman que este programa supera a los sistemas anteriores en cuanto a robustez del habla, naturalidad y similitud con el hablante.

Además, tienen grandes expectativas para su uso en el ámbito médico -como ayudar a personas con afasia o discapacidades similares- y en el social.

Se prevé que VALL-E 2 pueda ser utilizado en educación, entretenimiento, creación de contenido periodístico, características de accesibilidad, sistemas de respuesta de voz interactivos, traducción, chatbots, y más.

AI speech clone is so real that makers say its ‘potential risks’ could prove too dangerous https://t.co/HIEVsNNA6U pic.twitter.com/zhDLC0M2ix