Fake news: Esta es la realidad detrás del “sol artificial” de China

En redes sociales circula un singular video en el que aparentemente, un cohete lanza al espacio un “sol artificial” creado por China… pero ¿qué tan cierto es esto? La realidad, aunque decepcione a muchos, es que el video es falso, una “fake news”; pero (por qué siempre hay uno) en el fondo hay una buena noticia y aquí te la contamos.

En Facebook y Twitter se ha compartido como si fuera real el lanzamiento de un “sol artificial” chino, pero la verdad es que las imágenes corresponden efectivamente a una operación espacial… pero de un cohete lanzado en 2019.

Exciting night for China and Chinese spectators of powerful Long March 5 rocket launch. Before Chinese Mars probe had to piggyback on Russian rockets, now China will send its own into space and beyond pic.twitter.com/9ArSq6HiMe