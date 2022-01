BMW iX Flow: Conoce la camioneta que cambia de color con tocar un botón

BMW presentó en el CES 2022 el modelo iX Flow, su nueva camioneta eléctrica que cuenta con la innovadora tecnología E-Ink, la cual permite al vehículo, al presionar un botón, cambiar de color en cuestión de segundos.

Durante el evento Consumer Electronics Show (CES), la marca dio a conocer la tecnología E-Ink, la cual recubre el vehículo y contiene millones de microcápsulas del grosor de un cabello humano.

Cada microcápsulas contienen pigmentos blancos cargados en negativo y pigmentos negros en positivo. De este modo, un campo electromagnético carga la superficie de las microcápsulas y hace posible el cambio de color.

El tono se puede elegir con tocar un botón, aunque por ahora únicamente esta disponible el blanco, negro y gris.

E-Ink no necesita energía para mantener el color, pues la corriente fluye durante la breve fase de cambio de tono. La firma alemana detalló que por el momento la tecnología se mantiene en un etapa de pruebas y no aclaró si tienen pensado equiparla para sus autos, pues están sujetos a regulaciones de seguridad.

Frank Weber, Board Member Development: "In the future, digital experiences will not only take place on displays. The real and the virtual will increasingly merge. With the BMW iX Flow, we are bringing the car body to life." #BMWCES pic.twitter.com/4618F1Bxcb