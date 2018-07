¡Cuidado! Error de WhatsApp podría consumirte tus 'megas'

Agencia

MÉXICO.- WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, es el rey de la mensajería instantánea y una de las herramientas de comunicación imprescindibles en 2018. Sin embargo, como toda aplicación, esta puede tener errores o fallos y provocar desde un mal funcionamiento hasta un dolor de cabeza para el usuario, indica el portal de noticias UnoCero.

Al menos así ha sido con el último fallo descubierto en la aplicación, donde algunos usuarios han reportado que la aplicación está consumiendo gigas de datos de su tarifa móvil cuando no están conectados a Wi-Fi, ¿cómo es posible esto?, bueno, pues con la copia de seguridad de la aplicación.

Así es, la copia de seguridad de la aplicación que permite que tengas todos tus chats y archivos cuando reinstalas la aplicación o cambias de teléfono es la culpable de este problema, pues un bug en este proceso permite que la aplicación realice la copia de seguridad aunque esté activa la opción de que únicamente la haga cuando se conecte a una red Wi-Fi.

@WhatsApp @WABetaInfo

Just noticed that WhatsApp was uploading whole backup instead of daily chunk of around 100MB pic.twitter.com/gtifxb2EPG