La próxima actualización de Windows 10 llegará en...

ESTADOS UNIDOS- La próxima gran actualización de Windows 10 debería llegar antes de que termine el mes. Hasta ahora no se sabía ni qué nombre iba a tener, y aunque Microsoft no ha hecho ningún comunicado oficial, como se puede ver en esta página de MSN (ábrase el enlace mejor en Edge) la actualización ya no es la Spring Creators, sino simplemente la actualización de abril. Esto es según una versión RTM que Microsoft ha lanzado en todos los niveles del programa Windows Insider, esto indica el portal de noticias 3D Juegos en su sitio web.

La página de bienvenida muestra algunas de las novedades que trae la actualización, como son continuar actividades de la llamada Timeline, o historial de actividades, o la posibilidad de compartir archivos con dispositivos cercanos. Según las pruebas con versiones previas al lanzamiento, hay un montón de características aparte. Entre otras, nos encontramos con una barra de juegos con una interfaz Fluent remozada, una herramienta de visualización de datos de diagnóstico que se añade a la sección de seguridad y privacidad y una Cortana más fácil de usar (si es que la usas, claro está) con nuevas pestañas.

A pesar de que Microsoft se haya decidido por un nombre, lo que sigue sin conocerse es la fecha de lanzamiento de la primera gran actualización de 2018. Por lo visto, la de Redmond podría haberla lanzado ya de no ser porque encontró un par de errores importantes que obligaron a los desarrolladores a retrasar el lanzamiento. Por último, oficialmente se sabe que esta actualización será menos molesta para el usuario. Literalmente, la instalación se organizará de forma que podamos tener el ordenador operativo en menos tiempo. ¿Qué te parece?, ¿la descargarás? Déjanos tu comentario.