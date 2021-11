Xbox y Gucci se unen para lanzar consola de edición limitada

Por motivo de su 20 aniversario el próximo 15 de noviembre y bajo el lema "Good Game", Xbox realizó una colaboración con Gucci, casa de moda que también está de fiesta ya que se encuentra en el año de su centenario.

Xbox y la famosa marca de ropa italiana se unieron para lanzar consolas de edición limitada.

En total, serán 100 consolas de Xbox Series X que saldrán al mercado el próximo 17 de noviembre del presente año. Además también estarán incluidos dos controles inalámbricos personalizados.

El exclusivo controlador inalámbrico Xbox está enriquecido con una nota exclusiva con un patrón de rayas azul y rojo, inspirado en la cinta web de la casa.

