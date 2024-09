Xiaomi 14T y 14T Pro llegan al mundo con procesadores más avanzados

Xiaomi ha elegido Berlín como el escenario para el lanzamiento de su nueva serie de smartphones de alta gama: los Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro.

Estos dispositivos se destacan por integrar los procesadores más potentes y avanzados de MediaTek.

En cuanto al diseño, la nueva serie de la marca sigue una estética que recuerda al Poco F6 Pro, con un llamativo módulo de cámara en forma de isla cuadrada, que agrupa los sensores y el flash LED.

Los bordes metálicos y las esquinas redondeadas evocan el estilo del iPhone, aunque claramente, con un toque propio: la parte trasera de los dispositivos está cubierta por un cristal curvado en sus cuatro lados, ofreciendo un acabado elegante y placentero a la vista.

Pantallas con panel AMOLED CrystalRes

Las pantallas no se quedan atrás. Los Xiaomi 14T y 14T Pro cuentan con un panel AMOLED CrystalRes de 6.67 pulgadas, que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y una impresionante resolución de 1.5K (2,712 x 1,220 píxeles), garantizando una experiencia visual detallada.

Además, la serie está preparada para enfrentar las inclemencias del tiempo gracias a su certificación IP68, lo que permite que los dispositivos soporten inmersiones en agua y la exposición al polvo.

Integración de IA

Xiaomi ha adoptado la tendencia de la Inteligencia Artificial (IA) de manera similar a otros fabricantes, utilizando la plataforma Google Gemini.

Por ejemplo, la función ‘Circula para buscar’ permite a los usuarios identificar rápidamente cualquier elemento visible en su pantalla, una función también presente en los Samsung Galaxy de este año.

Aplicaciones como Notas y Grabación con IA permiten procesar texto y voz en tiempo real. En la primera, se pueden generar resúmenes automáticos, mientras que en la segunda, se ofrece la transcripción de voz a texto, seguida de una síntesis del contenido.

En cuanto a la edición de imágenes, la herramienta ‘Borrador Pro’ facilita la eliminación de objetos no deseados. De igual manera, Filmación con IA agiliza la creación de videos cortos, mientras que Retratos con IA permite generar avatares personalizados.

Respecto a la fotografía, se destaca la tecnología ‘Xiaomi AISP’, un sistema de fotografía computacional que utiliza modelos de IA para mejorar la nitidez, precisión del color y la captura de objetos a largas distancias.

"La serie Xiaomi 14T mejora el rango dinámico y reduce el ruido, logrando detalles excepcionales y colores vibrantes, incluso en condiciones de iluminación desafiantes", afirma Xiaomi en un comunicado.

Potencia de sobra

El Xiaomi 14T Pro está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 9300+, la plataforma más poderosa de MediaTek en este año, siendo uno de los tres mejores chips para teléfonos móviles.

Este procesador asegura un rendimiento fluido en aplicaciones exigentes y juegos avanzados como Grand Theft Auto, Call of Duty: Warzone Mobile o Fortnite.

Además, cuenta con 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Fotografía computacional

El procesador es capaz de gestionar fotografía computacional. Xiaomi ha desarrollado el sistema de cámaras en colaboración con Leica, la prestigiosa marca alemana de cámaras fotográficas.

El dispositivo incluye tres sensores: uno principal de 50 MP con un tamaño de 0.76 pulgadas, protegido por una lente Leica Summilux con apertura de /1.6; una cámara telefoto de 50 MP con apertura de /2.0 y una longitud focal equivalente a 60 mm; y una cámara ultra gran angular de 12 MP con un ángulo de visión de 120°. En la parte frontal, incorpora una cámara de 32 MP.

La batería es de 5,000 mAh, con carga rápida de hasta 120 W mediante el cargador HyperCharge incluido. Además, el dispositivo es compatible con el nuevo estándar WiFi 7 y Bluetooth 5.4 para una conectividad más estable y rápida.

¿Cuándo llegarán los nuevos Xiaomi 14T y 14T Pro a México?

Xiaomi confirmó que los modelos 14T y 14 T Pro llegarán a México el 10 de octubre, sin embargo, no adelantó precios. Por ahora, los precios para el mercado europeo son los siguientes.

Xiaomi 14T Pro

12GB RAM + 1TB: 1000 euros.

12GB RAM + 512 GB: 900 euros.

12 GB RAM + 256 GB: 800 euros.

Xiaomi 14T

12 GB RAM + 512 GB: 700 euros.

12 GB RAM + 256 GB: 650 euros.

Con información de Reforma