Xiaomi podría lanzar su teléfono 'monstruo' con 16 GB de RAM

MÉXICO.- Xiaomi podría ser la primera compañía que lance un smartphone con 16 GB de RAM.

El usuario @Sudhanshu1414 ha estado publicando filtraciones sobre el smartphone que podría ser el primero en el mundo en contar con 16 GB de RAM y estamos hablando, por supuesto, del dispositivo móvil enfocado a una experiencia de gaming, el Black Shark 3 5G.

De acuerdo con el miembro de la red social, el smartphone de gaming, además de contar con 16 GB de RAM, tendría la posibilidad de soportar red 5G, indica el portal de noticias Unocero.

Hasta el momento, Xiaomi ya había dado pasos aventurados y ambiciosos con dispositivos de 12 GB de RAM como con el Black Shark 2 o el Mi 9 Battle Angel Edition, pero la nueva versión del primero podría dar un paso más grande.

Cobra sentido que el smartphone, al estar enfocado en ofrecer un gran rendimiento para que los gamers puedan disfrutar de sus títulos favoritos, tenga tantos GB de RAM.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOo