MÉXICO.- Ha llegado el día esperado, hoy por fin Xiaomi ha revelado sus dos mejores smartphones al día de hoy, el Xiaomi Mi 9 Pro, y el Mi MIX Alpha. Pero el que nos interesa es el segundo modelo, el cual destaca porque casi todo su cuerpo es pantalla, de hecho, el equipo es muy parecido al smartphone plegable que la empresa enseñó en algún momento, con la excepción de que este no se desdobla.

De nada va a servir que algún fabricante nos diga que su pantalla tiene un 70, 80 o 90% de curvatura, difícilmente este año alguién va a superar a Xiaomi, pues su nuevo MIX Alpha tiene una pantalla que prácticamente envuelve todo su cuerpo, pues la única parte metálica que vamos a encontrar es la cámara, indica el portal de noticias Unocero.

Obviamente que el teléfono se ve espectacular cuando la pantalla está encendida, sobre todo porque es un dispositivo con tecnología AMOLED. Sin embargo, una de las primeras dudas es si esto no va a afectar el uso del dispositivo con los famosos toques fantasmas, pero Xiaomi ha mencionado que incluirá una inteligencia artificial que aprenderá cómo usamos el teléfono para evitar este fenómeno, es decir, que no activemos apps o elementos que no queremos tocar pero que nuestra mano está tocando debido a que el teléfono es todo pantalla.

La primera cámara con más de 100 mpx

Hasta el día de ayer todos creíamos que la cámara sería la gran protagonista del evento, pero no ha sido así, y es que con esa pantalla y diseño innovador, sus 108 megapixeles han pasado a segundo término, pero no por eso dejan de ser algo impresionante.

El Mi MIX Alpha tiene únicamente tres sensores, y ambas cámaras sirven para fotos “normales” y selfies. El sensor principal es de 108 megapíxeles, llega con tecnología Pixel Binning y promete fotografías nunca antes vistas en un smartphone, sobre todo gracias a las mejoras que ha hecho la firma en su inteligencia artificial.

Un Xiaomi que cuesta más que un iPhone

Hace unos meses la firma nos adelantó que dejaría de hacer teléfonos “baratos” por lo que sus equipos subirán de precio, y oficialmente los lanzamientos de hoy reflejan esa subida de precio, sin embargo, el Mi MIX Alpha cuesta más que un iPhone 11 Pro Max de 256 GB.

Y es que la firma ha mencionado que su precio será de 19,999 yuanes, que al tipo de cambio son más 54 mil pesos. No sabemos si el teléfono llegará a México, pero está claro que competirá (por precio) con equipos como el Galaxy Fold y Huawei Mate X.

Asimismo, el teléfono estará disponible a finales de 2019, pero no se mencionó exactamente cuándo