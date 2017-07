Neymar: sentía vergüenza de hablar con Messi

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Recordando su llegada al FC Barcelona en la temporada 2013-14, el crack brasileño Neymar aseguró que la primera vez que entró al vestuario se sintió como en un videojuego, además de revelar que le dio pena acercarse a hablar con Lionel Messi y el resto de jugadores, informa Medio Tiempo.

“Era muy extraño para mí entrar al vestuario y ver que a un lado estaba Messi, en el otro Xavi, Iniesta, Piqué, Dani Alves... Parecía un videojuego, yo jugaba con ellos en la consola y ahora los tenía a mi lado, sentía vergüenza de hablar con ellos, era muy joven”, comentó en entrevista para la “Rede Globo” de su país natal.

Con una infancia alejada de los lujos en su natal Brasil, Ney recuerda que su familia no tenía dinero para comprarle unos zapatos de fútbol; con el paso del tiempo, ahora “le aparece familia” por todos lados.

“No teníamos dinero para nada y pasamos por muchísimas dificultades. Hubo gente que me compró unos tachones porque mi familia no podía y ahora tengo la suerte de tener a mi lado a todos aquellos que me ayudaron.

“Cuando empiezas a despuntar te aparecen primos, mujeres, amigos de todo los lados... ¡Calma! tienes que saber quién ha estado siempre a tu lado, que es lo que he hecho yo”, añadió.