Avión de United Airlines aterriza de emergencia por incendio

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un Boeing 757 realizó un aterrizaje de emergencia la noche de ayer en el aeropuerto internacional de Newark (Nueva Jersey, Estados Unidos) a causa de un supuesto incendio en el motor. El vuelo 1579 de United Airlines cubría la ruta entre Newark y San Francisco.

Al llegar a la escena, los equipos de emergencia han detectado que salía humo del motor derecho del avión. Todos los pasajeros fueron evacuados en autobuses, publica RT en su portal de noticias.

Se estima que en el avión viajaban alrededor de 100 personas, tres de ellos sufrieron heridas leves durante la evacuación. El aeropuerto fue cerrado de manera temporal.

En los últimos meses United Airlines ha sido duramente criticada por sus políticas y varios incidentes con pasajeros.

- A finales de marzo, la empresa prohibió que dos adolescentes subieran a una de sus aeronaves por vestir pantalones elásticos.

- En abril, un médico fue expulsado a la fuerza por su negativa a abandonar su asiento después de que se produjera un problema de sobreventa de billetes.

- Días más tarde obligó a bajarse de un avión a una pareja que viajaba a Costa Rica para casarse.

.@United #UA1579 to San Francisco evacuated via emergency slides prior to departure from Newark. @EWRairport is now closed. 📷@lilaibrahim pic.twitter.com/jcK37EfMdD