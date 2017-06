Agencia

Madrid, España.- WhatsApp anuncia su nueva función: 'anular'. Como ya se había previsto desde hace varios meses, se trata de una nueva forma de borrar mensajes de la app que, a diferencia de la opción actual, los elimina tanto en el chat del que lo escribe como del que lo recibe.

Los desarrolladores de WhatsApp han explicado en detalle en su web oficial cómo funciona la anulación de mensajes, informa el portal El Mundo.

Es algo bastante sencillo, y la función estará activa una vez llegue la actualización que lo implemente. Al pulsar sobre un mensaje, aparecerá la opción de anular. Tras dar clic en ella y confirmar, el texto enviado será sustituido por una fórmula fija: "Este mensaje fue anulado", por lo que es imposible salir indemne del todo si se mete la pata en una conversación.

