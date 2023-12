Acuerdos Artemis se expanden con la llegada de Angola

Los Acuerdos Artemis de la NASA se expanden cada vez más antes de Navidad, gracias a la llegada de Angola que se convirtió en el país número 33 en unirse a las filas del programa espacial.

Las dos últimas naciones en unirse fueron Bulgaria y Alemania, en noviembre y septiembre del año en curso.

El administrador de la NASA, Bill Nelson le dio la bienvenida a Bulgaria a inicios de noviembre, al reunirse con la ministra búlgara de innovación y crecimiento, Milena Stoycheva.

En septiembre, Nelson se reunió con algunos astronautas alemanes para sellar el acuerdo de exploración espacial entre la NASA y Alemania.

Welcome to the #Artemis Accords, Angola 🇦🇴



Angola became the 33rd country to commit to the peaceful and safe exploration of space as we look ahead to the Moon, Mars, and beyond: https://t.co/XmBmNIZjDm pic.twitter.com/K9KVUvOJlQ