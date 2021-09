Estudio revela qué hace que una voz resulte ‘atractiva’

ESTADOS UNIDOS.- Los investigadores quedaron sorprendidos al encontrar que hay una importante diferencia de género entre la precisión articulatoria y el atractivo que se atribuye a la voz. Es así como la Universidad de California en Irvine descubrieron qué hace que una voz resulte atractiva.

Habitualmente la diferenciación marcada entre sexos, conocida como dimorfismo sexual, sirve de indicador de que los rasgos vocales pueden servir como importante señal de atractivo, probablemente resultado de las tendencias de selección sexual.

Para realizar su investigación, los científicos grabaron a 42 personas realizando varios ejercicios vocales. Luego pidieron a otros participantes que calificaran el atractivo de las voces.

Los científicos se centraron en el concepto de "área del espacio vocal", un índice cuantitativo de inteligibilidad, como característica acústica principal. El estudio publicado en la revista 'The Journal of the Acoustical Society of America' ha encontrado que la claridad de articulación es el factor principal en el atractivo en el 73% de casos de las mujeres que hablaban.

Los científicos sostienen que la falta de relación entre el atractivo vocal masculino y los indicadores acústicos de su habla claramente está vinculada a hipótesis evolutivas convincentes pero paradójicas.

"Desde el punto de vista de la selección sexual, los hombres con rasgos que son un poco más masculinos que el promedio suelen ser los preferidos, lo que en este contexto haría más atractivos a los hombres con un habla menos clara", señaló uno de los autores del estudio, el doctor Daniel Stehr de la Universidad de California en Irvine en un comunicado de prensa.

Sin embargo, el doctor Stehr recordó: "el área del espacio vocal constreñido y la menor claridad percibida se asocian con una variedad de trastornos motores del habla, lo que sugiere que la falta de claridad también puede haber indicado la presencia de una enfermedad en antepasados".

