Experta comparte tips para cuidar tu piel en vacaciones

Llegaron los días de descanso, de relajación, de irte a la playa o a algún bello sitio turístico. Sin embargo, no hay que olvidar algunos cuidados básicos para que tu cutis se mantenga en perfecto estado.

"La piel es el órgano que más sufre en vacaciones ya que se ve expuesta a diversas temperaturas extremas, a la sal del mar, a los químicos de las albercas, al viento además de que muchas veces abandonamos nuestras rutinas habituales de belleza por lo cual se hace necesario incrementar sus cuidados durante el período vacacional", afirma la Doctora Marimar Guerra, experta en Medicina Genómica y Antienvejecimiento.

Aquí, algunas reglas de esta experta para protegerte durante estas vacaciones y que regreses con un brillo especial y cautivador.

Hay que tener la piel humectada, ya que somos un 60 por ciento de agua así que, debes hidratarte desde antes de partir y durante todo tu viaje para evitar resequedad y quemaduras. Toma agua suficiente (dos litros al día aproximadamente) y aplica cremas nutritivas para evitar cualquier daño. Recuerda que los aires acondicionados también resecan la piel. Un buen consejo, es llevar un rociador portátil con agua para aplicar sobre tu piel cuando estés al aire libre.

Procura tener una alimentación sana con muchas verduras y frutas, así como pescado asado y alimentos libres de grasa. Evita la sal y el azúcar y sobre todo el alcohol para evitar la retención de líquidos y verte hinchada o cansada. Come además muchas fresas, moras y uvas y zanahoria para fijar el color. De ser posible realiza antes un détox con jugos.

No te realices, desde un mes antes de tu viaje, procedimientos estéticos como el peeling, láser u otros que favorezcan la fotosensibilidad antes de salir de viaje ya que te pueden causar un daño grave y permanente. Además, evita las cremas con hidroquinona que te pueden causar manchas.

Es esencial el uso de un protector solar ideal para tu piel (preferiblemente los de barra). La cara siempre debe blindarse con un protector facial de máxima acción (50) y puedes usar otros de menor intensidad para el resto del cuerpo. Es recomendable aplicarlo 30 minutos antes de la exposición al sol y repetir cada dos horas poniendo especial énfasis en la cara, cuello, escote y no olvides, las manos.

Procura asolearte antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde para evitar que los rayos solares tan potentes te puedan causar algún problema ya que el motivo de consulta más frecuente después de las vacaciones son las manchas. Toma el sol gradualmente, y por períodos cortos, y recuerda que los bronceados tipo Trump ya pasaron a la historia. Lo mejor es lograr un look dorado natural.

No te olvides de protegerte también el rostro con sombreros, mascadas y viseras, hay muy lindos esta temporada nunca está de más y pondrás un toque chic a tu look playero-

Nutre tu piel cada noche aplicando una rica humectante antes de dormir para regenerar la piel. Hay productos especiales, como los sueros calmantes y cremas para después de asolearse que te ofrecen mayor seguridad. Aplícala en todo tu cuerpo.

No olvides tus ojos, usa siempre lentes oscuros y con protección ya que hay que mantenerlos a salvo también de los dañinos rayos del sol.

No dejes a un lado sus labios, huméctelos y protéjalos constantemente ya que se pueden agrietar y presentar lesiones severas.

Recuerda que también tienes que proteger tu pelo. Existen en el mercado mascarillas con protector que te harán que siempre luzca linda y cuidada. Usa una gorra bonita y si no puedes, lávalo siempre con agua fría después de haber estado en el mal o en la alberca ya que la sal y los químicos lo pueden dañar. Hay tratamientos especiales para la noche que regeneran tu melena.

Después de las vacaciones, la segunda causa de consulta es el sobrepeso, así que trata de comer sano y evita los cocteles y platillos con muchas calorías, busca botanas como verduras, mariscos frescos evitando frituras y todo aquello que te haga subir de peso. No te saltes las comidas y desayuna bien, come regular y cena poco. Además, no olvides realizar algún tipo de ejercicio, como una caminata de una hora en la playa

