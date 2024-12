La NASA en 2024: un año de ciencia, exploraciones y humanidad

Este 2024, la NASA marcó un año extraordinario lleno de logros innovadores que dejaron huella en el panorama de la exploración espacial y tecnológica.

Su lista quedó al cien por ciento completada, pues por primera vez, una empresa estadounidense aterrizó con éxito nuevos experimentos científicos y tecnológicos en la Luna. La agencia también expandió los horizontes de la exploración espacial con el lanzamiento de una misión para estudiar Europa, la enigmática luna helada de Júpiter.

Mientras tanto, la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) cumplió 24 años como el epicentro de la presencia humana continua fuera de la Tierra. Además, la NASA reveló el diseño de su avión supersónico silencioso, una promesa de avances revolucionarios en la aviación.

Space brings nations of Earth to dream together, finding common ground as we aim for the stars.pic.twitter.com/gLl0WCQiTH — NASA (@NASA) December 6, 2024

Eclipse, Marte y el telescopio James Webb: majestuosidad de otro mundo

Este año también estuvo lleno de momentos que conectaron a millones con el cosmos. Desde compartir la experiencia de un eclipse total con personas en todo Estados Unidos hasta completar el último vuelo del helicóptero Ingenuity en Marte, la NASA continuó acercando el espacio al público.

Entre sus innovaciones destacadas se incluyen el debut de las comunicaciones láser en el espacio profundo, la prueba de una vela solar de última generación y los emocionantes descubrimientos del telescopio espacial James Webb.

Además, se completó una simulación terrestre de un año en un entorno marciano con tripulación y se presentó la nueva generación de astronautas del programa Artemis.

“En 2024, la NASA dio un paso tras otro para explorar, descubrir e inspirar, todo ello aportando beneficios reales, tangibles y sustanciales al pueblo estadounidense y a toda la humanidad”, destacó Bill Nelson, administrador de la NASA.

Nelson enfatizó cómo las alianzas comerciales e internacionales están acercando a la humanidad a la Luna, y eventualmente a Marte, mientras misiones pioneras exploran el sistema solar y el universo con nuevas perspectivas.

También señaló que los satélites de observación terrestre de la NASA están proporcionando datos cruciales para monitorear los cambios en el planeta.

La misión Artemis, pieza central de la estrategia de la agencia para explorar desde la Luna hasta Marte, siguió tomando forma con avances significativos, incluyendo preparativos para la primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años.

You know what they say: Artemis rocks! 🪨



Celebrate the two-year anniversary of the #Artemis I mission and learn about the people driving @NASA’s lunar exploration into the future with #NASAExplorers: Artemis Generation.https://t.co/0t5koSGHc0 pic.twitter.com/ik9dXDbEt2 — NASA Goddard (@NASAGoddard) November 30, 2024

Además, 15 países se unieron a los Acuerdos Artemis, reafirmando su compromiso con una exploración espacial segura y transparente junto a Estados Unidos.

Cambio climático: siempre en la mira de la NASA

En respuesta al cambio climático, la NASA lanzó múltiples satélites para estudiar la dinámica de la Tierra y amplió su alcance público al abrir un segundo Centro de Información de la Tierra.

As our ocean rises, agencies and organizations are working to prepare people—with the help of @NASAEarth information. Learn more about our sea level data and explore the latest projections: https://t.co/nGrIpdF7pI #COP29 pic.twitter.com/7DtPz7qmBh — NASA (@NASA) November 14, 2024

Finalmente, el Informe de Impacto Económico 2024 destacó el impacto de 75,600 millones de dólares de la agencia en la economía de Estados Unidos.

No cabe duda de que 2024 fue testigo de cómo la NASA no sólo exploró el espacio, sino también nuevas posibilidades para la humanidad, desde la Tierra hasta las estrellas.

Con información de la NASA