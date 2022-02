Mujer se cura del VIH con células madre de un cordón umbilical

Aún no hay cura del VIH, sin embargo, surge una nueva esperanza. The New York Times reportó que una mujer se curó gracias a un trasplante de células madre provenientes de un cordón umbilical.

De acuerdo con la publicación, esto abre la posibilidad para una cura que llegue a más personas porque, en primer lugar, la sangre de un cordón umbilical, donde se encuentran las células madre, tiene mayor disponibilidad; y en segundo, no es necesario que coincida tan estrechamente con el recepto, genéticamente hablando.

El caso se presentó hoy martes por científicos asistentes a la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Denver, Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación, la mujer que se habría curado del VIH recibió sangre del cordón umbilical para tratar su cáncer; proveniente de un donante parcialmente compatible. También recibió sangre de un pariente para mejorar sus defensas durante el trasplante.

“El hecho de que sea mestiza y que sea mujer es muy importante desde el punto de vista científico y muy importante en términos del impacto en la comunidad”,

dijo el doctor Steven Deeks, experto en sida de la Universidad de California en San Francisco.

¿Qué otras personas se curaron del VIH?

De acuerdo con registros científicos, sólo dos personas se han curado con éxito del VIH.

“El paciente de Berlín”, Timothy Ray Brown, estuvo libre de virus durante 12 años, hasta que murió en 2020 a causa de cáncer.

“El paciente de Londres”, Adam Castillejo, se curó en 2019.

Los dos recibieron trasplante de médula ósea que tenía una mutación que bloquea con éxito al VIH. El problema con este método es que la característica se ha encontrado en apenas 20 mil donantes, principalmente de países del Norte de Europa, haciendo poco probable que ayude a personas de otro grupo étnico.

Además, estos pacientes presentaron muchos efectos secundarios graves derivados del inicial rechazo del cuerpo al trasplante de médula ósea.

El caso de la mujer es relevante porque abre la posibilidad de curar a más personas con este método que no implica una compatibilidad genética con los habitantes del norte de Europa.

En todo el mundo, casi 38 millones de personas viven con el VIH y alrededor del 73% de ellas está recibiendo tratamiento.

