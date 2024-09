NASA: así se vio el 11S desde la Estación Espacial Internacional

El 11 de septiembre pero de 2001, es una fecha trágica para Nueva York y el resto de Estados Unidos, que quedó marcada por la muerte de decenas de personas.

Mientras que en plenas calles neoyorquinas rondaba una masiva nube de humo, un mar de lágrimas y gritos desesperados, en el espacio exterior todo era silencio y tranquilidad, al menos hasta que un astronauta se asomó por una ventana de la Estación Espacial Internacional.

A 23 años de este lamentable incidente, la NASA compartió una fotografía impactante que muestra la enorme ‘cola’ de humo ocasionada por los ataques a las torres gemelas del World Trade Center que se veía desde muy arriba.

NASA astronaut Frank Culbertson was aboard the International Space Station on Sept. 11, 2001; he took this photo of New York City, and many others, on the day of the attacks. Today, we remember the heroes, the survivors, and the lives lost on 9/11: https://t.co/xRoVXwgo4g pic.twitter.com/qVr6g1XIOu