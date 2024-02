NASA celebrará graduación de futuros astronautas Artemis en marzo

Este próximo martes 05 de marzo, la NASA celebrará la graduación ‘de otro mundo’ de la próxima generación de futuros astronautas Artemis, quienes serán elegibles para realizar desde trabajos en la Estación Espacial Internacional, hasta misiones a la Luna e incluso en un futuro, a Marte.

Tal y como lo informó la agencia espacial ya mencionada, el evento se llevará a cabo en punto de las 10:30 de la mañana (EST) desde el Centro Espacial Johnson de la NASA, ubicado en Houston, Texas.

Entre los 10 candidatos de la clase de 2021 de la NASA,se encuentran dos candidatos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) del Centro Espacial Mohammed Bin Rashid que han estado entrenando junto a los candidatos de la NASA.

Poco después de que finalice la ceremonia, alrededor de las 11:45 de la mañana, (NASA, por sus siglas en inglés) conducirá una sesión de preguntas y respuestas (Q&A) con los recién graduados ante los medios de comunicación.

Aquellos que quieran hacer preguntas a través de redes sociales, podrán hacerlo usando #AskNASA.

La sesión se transmitirá en vivo por la plataforma NASA+, NASA Televisión, su página web y por medio de sus redes sociales.

Our next @NASA_Astronauts are getting ready to graduate!



Join us at 10:30am ET (1530 UTC) on Tuesday, March 5, as we welcome our newest class of astronaut candidates to the ranks of space travelers: https://t.co/656RPpKRXb pic.twitter.com/WjP4NuvAwi