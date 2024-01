¡Atención curioso! Date una vuelta por el Spinoff de la NASA 2024

Año con año, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (National Aeronautics and Space Administration, mejor conocida como NASA, comparte las investigaciones que con tanta dedicación y tiempo ha desarrollado, a través de su ‘Spinoff’ anual.

El Spinoff de la NASA, es una publicación que se lanza cada año con el objetivo de dar a conocer aquellas tecnologías e instrumentos que podrían tener una repercusión positiva en la vida diaria de los seres humanos.

Es por esto, que a pocas horas de que acabe el primer mes del año, te presentamos algunos temas destacados que puedes encontrar en el Spinoff de la NASA 2024, el cual está lleno de curiosidades, datos científicos y claro, curiosidad en cada página.

The 2024 edition of @NASASpinoff is here! https://t.co/lVghWPUEDa



See all the ways @NASA_Technology helps us on Earth, including:



- Creating warmer winter coats

- Helping surgeons perform wireless surgery

- Making airplane flights more efficient pic.twitter.com/odjv04pkQS