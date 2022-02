Nuevo telescopio de la NASA toma selfie de su primera estrella

El nuevo telescopio espacial de la NASA capturó su primera luz estelar e incluso tomó una selfie de su espejo gigante. Los 18 segmentos del espejo principal del Telescopio Espacial James Webb parecen estar trabajando bien después de mes y medio de iniciada la misión, informaron las autoridades el viernes.

Focus!

@NASAWebb’s Near Infrared Camera, or NIRCam, recently became operational and captured this “selfie” of the telescope’s primary mirror. Webb will continue aligning its 18 mirrors over the next three months before it can #UnfoldtheUniverse: https://t.co/ppajknCrBm pic.twitter.com/ogx5OVe1Ue