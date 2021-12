Píldora anticovid tiene un 89% de efectividad y combate Ómicron: Pfizer

La farmacéutica Pfizer dio a conocer este martes que su píldora contra Covid- 19, arrojó una efectividad del 89% para reducir la hospitalización y muerte por coronavirus tratados en tres días desde el inicio de los síntomas, además afirma que en caso de ser aprobada es capaz de combatir las variantes incluyendo Ómicron.

