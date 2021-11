Pfizer anuncia vacuna contra Ómicron; estará lista en 100 días

Los fabricantes de vacunas han expresado su confianza y rápida respuesta en caso que la variante de Omicron se propague como las dos cepas anteriores (BETA, GAMMA, DELTA). El laboratorio alemán Pfizer en asociación con BioNTech anunció el viernes que ya se encontraban estudiando la eficacia de sus dosis contra el COVID-19 para determinar si protegen o no, contra la nueva variante B.1.1.529 / Omicron, la cual se detectó en Sudáfrica.

Una variante del SARS-CoV-2 que cumple con los criterios para ser definida como una VOI y en relación con la cual se ha demostrado, tras una evaluación comparativa, que está asociada a uno o más de los siguientes cambios en un grado que resulte significativo para la salud pública mundial, por lo cual la OMS clasifico las variantes preocupantes actualmente designadas:

De acuerdo con una entrevista en el día Sky News, la farmacéutica Pfizer, junto con su socio alemán BioNTech lanzaron un comunicado en que explicaron que sus laboratorios ya están analizando la nueva cepa del coronavirus para determinar si su vacuna podría necesitar algún tipo de "ajuste". Calculan que en unos 100 días tendrá preparada la nueva vacuna.

Las dosis de Pfizer suman un compendio de las vacunas más usadas en EE.UU. y en países europeos.

BioNTech says it could tweak Covid vaccine in 100 days if needed https://t.co/IBIggHPhGN

Por otro lado, Moderna alertó de que las mutaciones observadas en la variante son "preocupantes" y a través de su cuenta de Twitter lanzó su estrategia donde explicó que probará diferentes dosis de refuerzo de su vacuna.

We just announced our strategy to address the omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant. Read more: https://t.co/dKzD3YFUV2 pic.twitter.com/j64Y0DuR7a