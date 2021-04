'Pokemonas', nombran bacterias en honor a Pokémon

Tonatiúh Rubín

ALEMANIA.- Científicos de la Universidad de Colonia, Alemania, descubrieron un nuevo género de bacterias que viven en amibas esféricas; en referencia a la saga de Pokémon, fueron nombradas "Pokemonas".

Las "Pokemonas" están relacionada con las bacterias Legionella, que viven y se multiplican como parásitos dentro de las células de los organismos que actúan como sus huéspedes.

Los huéspedes de las bacterias Legionella son las amibas, que son organismos unicelulares.

'Pokemonas': Bacteria related to lung parasites discovered, named after Pokémon - https://t.co/kd7nhd8yAe: A research team at the University of Cologne has discovered previously undescribed bacteria in amoebae that are… https://t.co/WSUGOB8a1F #malysia #guesposts #malysianews pic.twitter.com/yFdjdC2meZ