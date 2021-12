¡Tecnología para las mujeres! Crean escáner portátil para detectar bolitas en las mamas

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas de 20 a 59 años, una de las principales causas es el diagnóstico tardío.

La Clínica Prevención y Detección Especializada (PDE) creó una tecnología a base de un escáner portátil con el que se puede saber si una mujer tiene nódulos linfáticos en sus mamas que pudiera ser cáncer.

Con base en una entrevista de El Universal realizada al director de PDE y también oncólogo, Gustavo Varela, destaca que en el país por lo menos el 65% de las mujeres no se han realizado algún estudio para detectar el cáncer de mama y lamenta que solo del 15% a 20% del total de mujeres mayores de 40 años pueda tener acceso a una mastografía.

"El cáncer de mama sigue muy presente entre las mujeres mexicanas, en 2020 murieron 7 mil 821 por está enfermedad y una de las principales causas es que se diagnóstica cáncer en etapas muy avanzadas, por eso es fundamental hacer uso de la tecnología en beneficio de las mujeres", aseguró.

En PDE realizan un examen de diagnóstico avanzado que consiste en un escáner y un dispositivo electrónico del tamaño de un celular que detecta nódulos linfáticos a partir de cinco milímetros; si se llegará a encontrar bolitas, la mujer será referida al segundo nivel de atención que se trata de la mastografía y, dependiendo el caso, una biopsia, explica el médico.

"Este estudio avanzado no radia, no duele, dura 10 minutos y es de bajo costo. Todas las mujeres después de los 25 años tienen que tener una exploración clínica al año, para hacer el I breast exam se usa un dispositivo muy fácil que no va a provocar radiación, que no le dolerá a la paciente, que se hace en 10 minutos y tiene una sensibilidad muy alta", destaca.

Las mastografías periódicas son importantes

Gustavo Varela afirma que el escáner no reemplaza a la mastografía, debido a que solamente detecta nódulos sólidos diferentes a todo el tejido mamario normal desde los cinco milímetros.

Si el escáner llegara a identificar una bolita, la mujer sabrá que tiene que ir a la institución de salud más cercana para exigir una mastografía, un ultrasonido y atención de segundo nivel.

"Con esta tecnología queremos que cada mujer en este país después de los 25 años se sepa autoexplorar y que le hagan un I breast exam, que es un estudio que toma entre 10 a 15 minutos, el resultado es inmediato, le dicen que está bien o si sale una bolita, si sale no significa que sea cáncer, de cada mil mujeres que se hacen una mastografía, únicamente una mujer va a tener cáncer, pero ahí está la importancia de nuestro estudio, lograr el diagnóstico temprano para salvar vidas. En este estudio de cada mil mujeres, sólo 50 saldrán con una bolita y no quiere decir que sea cáncer, pero es fundamental que haya atención de calidad desde el primer contacto".

Se buscará que todas las mujeres mexicanas tengan acceso

Más de 300 mil mujeres mexicanas se han visto beneficiadas desde el 2018 por la Clínica Prevención y Detección Especializada, pero la meta para su presidente, Gustavo Varela, es lograr que 20 millones de mujeres tengan acceso a este estudio, para conseguirlo sabe que debe crear relaciones con el sector público, tal como ha podido hacerlo en al menos tres entidades federativas en unidades médicas de la Secretaría de Marina.

"Hace tres años que estamos luchando contra el cáncer de mama con nuestro escáner portátil, hoy estamos en 50 lugares de atención primaria en el Estado de México, entre 10 y 15 de la Secretaría de Marina, en 34 centros de salud en Tabasco, en 34 centros y caravanas móviles en Oaxaca, en Puebla estamos presentes en un municipio, lo que hacemos es acercarnos a las instituciones de salud y les capacitamos para que ellos hagan el estudio y claro que queremos replicarlo, entre más entidades se sumen, mayor alcance y beneficio para las mujeres", destaca.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa), 70% de los cánceres en México se detectan en etapas tardías y esto aumenta el costo de la atención, por esa razón PDE busca incidir en la detección temprana de cáncer de mama, afirma Varela.

"El hecho de que el cáncer se detecte en etapas avanzadas cuesta 15 o 20 veces más al gobierno, al paciente, no hay presupuesto, no hay institución que aguante este golpe económico, lo que buscamos en México es detectar tumores, reitero, si en el I breast exam te detectan una bolita no significa que sea cáncer, es fundamental que las mujeres se realicen una mastografía, pero hacemos el primer contacto con un estudio sencillo que identifica nódulos de hasta 5 milímetros, si identificamos tumores cancerígenos de este tamaño vamos a salvar la vida de mujeres y eso es lo más importante para nosotros", concluye.

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

Te puede interesar:

UNAM: Población mexicana va perdiendo la percepción del sabor en alimentos

Así influyen las emociones en las decisiones que tomamos

¿Sabías que la ansiedad y estrés postraumático son discapacidades?