Tercer ‘round’ de vacunas contra la polio llega mañana a Gaza: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que la tercera fase de la campaña de vacunación contra la poliomielitis en el norte de la Franja de Gaza comenzará mañana.

Este inicio se había pospuesto la semana pasada debido a la intensificación de los ataques por parte de Israel en la región.

Sin embargo, Ghebreyesus también expresó su preocupación en su cuenta de X, señalando que el área de cobertura en esta ronda representa una reducción significativa en comparación con la primera fase de vacunación.

Esta limitación podría dejar a varios niños sin la protección adecuada, incrementando su riesgo de infección por poliomielitis.

