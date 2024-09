Campaña de vacunación contra la polio en Gaza resulta un éxito: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como un ‘éxito masivo’ la reciente campaña de vacunación contra la poliomielitis en la Franja de Gaza.

En la primera fase, que inició el primer día de septiembre y finalizó el día 12 del mismo mes, 558 mil 963 niños menores de diez años fueron vacunados. Esta es solo la primera de las dos rondas planificadas.

"Es un éxito masivo en medio de la trágica realidad diaria de la vida en la Franja de Gaza. Imaginen lo que podría lograrse con un alto el fuego" , declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. " Admiramos a todo el equipo sanitario que llevó a cabo esta compleja operación. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a las familias por su confianza y colaboración".

Around 560,000 children under ten years old were vaccinated against #polio during the first round of an emergency vaccination campaign conducted in three phases from 1-12 September 2024 in the #Gaza Strip https://t.co/tpNOpByqWt pic.twitter.com/Uhn3T9NPFy — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 13, 2024

Después de una larga planificación y coordinación meticulosa, la OMS (WHO, por sus siglas en inglés), logró proporcionar en su campaña de doce días, la nueva vacuna que se administra vía oral contra la poliomielitis tipo 2 (nOPV2).

De acuerdo con un comunicado de la misma OMS, se detalló que para llevar a cabo con éxito esta campaña, se utilizó una extensa red de equipos, los cuales se encargaron de vacunar a la población en ‘sitios fijos seleccionados en centros de salud y puestos de extensión’.

Hundreds of mobile teams actively reached out to families living in shelter homes, tents and camps for the displaced, alongside community health workers engaging families to raise awareness ahead of and during the #polio emergency vaccination campaign in #Gaza… pic.twitter.com/vJAlfHP9qi — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 13, 2024

“Los equipos móviles y de tránsito se comunicaron activamente con las familias que vivían en refugios, tiendas de campaña y campamentos para desplazados, junto con trabajadores comunitarios que involucraron a las familias para crear conciencia antes y durante la campaña”.

Para cada fase de la campaña, se acordó una pausa específica de nueve horas diarias, esto, para garantizar tanto la seguridad de las comunidades como de los trabajadores de la salud.

La OMS estima que la segunda fase de la campaña de vacunación inicie dentro de cuatro semanas.

A second round of the #polio emergency vaccination campaign will follow, ideally within four weeks, to provide a second dose of novel oral polio vaccine type 2 to children in #Gaza to stop the outbreak and prevent its international spread https://t.co/tpNOpByqWt pic.twitter.com/fssGb2xR9q — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 13, 2024

“E ra fundamental que esta ambiciosa campaña se llevara a cabo de forma rápida, segura y eficaz para proteger a los niños de la Franja de Gaza y los países vecinos del poliovirus, que altera la vida de los niños” , declaró Jean Gough, Representante Especial de UNICEF en Palestina. “Los avances logrados en esta primera ronda son alentadores. Estamos preparados para terminar la tarea y hacemos un llamamiento a todos los implicados para que garanticemos que podamos hacerlo en la próxima ronda dentro de cuatro semanas, por el bien de los niños de todo el mundo”.

La OMS confirmó en agosto un caso de polio en un bebé de diez meses en el centro del enclave palestino en medio de la ofensiva israelí, primer caso de este tipo ratificado en la Franja de Gaza desde hace 25 años. El poliovirus fue detectado en muestras ambientales en Jan Yunis y Deir el Balah.

Con información de Reforma y la OMS